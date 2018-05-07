Лимузины проекта «Кортеж», на одном из которых президент Владимир Путин приехал на инаугурацию, будут стоить не менее десяти млн рублей. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Он точно будет дешевле, как минимум на 20%, чем Rolls-Royce и Bentley. Но будет дороже, чем самый базовый Mercedes S-класса», — приводит его слова «Газета.ру». Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов сообщил, что машины типа «Кортеж» будут выполнены в трех вариантах — это лимузин, внедорожник и минивэн. Они получат модельные имена в честь кремлевских башен — «Сенат», «Комендант» и «Арсенал» соответственно. В открытой продаже они появятся в первом квартале 2019 года под брендом Aurus.
Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто пояснил, что пока рано говорить о конечной стоимости «Кортежа». «Пока ни одного автомобиля из этой серии нет, рано говорить о цене. По одному автомобилю для президента достаточно сложно говорить обо всей серии», — говорит он в беседе с «Национальной службой новостей». Знаток авторынка считает, что в России, несомненно, найдутся желающие купить отечественный лимузин, особенно если он будет качественно собран.
Ранее «URA.RU» сообщало, что данные автомобили способны выдержать почти любую атаку. Бронированные стекла нового поколения готовы даже к выстрелу из гранатомета.