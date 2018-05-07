{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,71
Динамика за 2 недели
Евро 74,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 мая 2018
21:07  07 мая 2018 0

Названа цена лимузина Путина. «Он будет дороже Mercedes S-класса». ВИДЕО

Машины поступят в продажу в 2019 годуФото: Drom.ru
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Лимузины проекта «Кортеж», на одном из которых президент Владимир Путин приехал на инаугурацию, будут стоить не менее десяти млн рублей. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Он точно будет дешевле, как минимум на 20%, чем Rolls-Royce и Bentley. Но будет дороже, чем самый базовый Mercedes S-класса», — приводит его слова «Газета.ру». Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов сообщил, что машины типа «Кортеж» будут выполнены в трех вариантах — это лимузин, внедорожник и минивэн. Они получат модельные имена в честь кремлевских башен — «Сенат», «Комендант» и «Арсенал» соответственно. В открытой продаже они появятся в первом квартале 2019 года под брендом Aurus.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто пояснил, что пока рано говорить о конечной стоимости «Кортежа». «Пока ни одного автомобиля из этой серии нет, рано говорить о цене. По одному автомобилю для президента достаточно сложно говорить обо всей серии», — говорит он в беседе с «Национальной службой новостей». Знаток авторынка считает, что в России, несомненно, найдутся желающие купить отечественный лимузин, особенно если он будет качественно собран.

Ранее «URA.RU» сообщало, что данные автомобили способны выдержать почти любую атаку. Бронированные стекла нового поколения готовы даже к выстрелу из гранатомета.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров