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08 мая 2018
17:19  08 мая 2018 0

Новый указ Путина обойдется в восемь триллионов рублей

Владимир Путин подписал новый майский указФото: kremlin.ru

Расходы на реализацию нового майского указа Владимира Путина составят не менее восьми триллионов рублей. С таким заявлением на встрече с фракцией КПРФ выступил и. о. премьер-министра Дмитрий Медведев.

«До 2024 года на все эти расходы необходимо собрать минимум восемь трлн рублей», — приводит слова Медведева «РБК». При этом он отметил, что для обеспечения финансирования нового указа он «провел десяток совещаний». Необходимая минимальная сумма уже имеется в распоряжении властей.

По мнению депутата от КПРФ Михаила Щапова, для достижения заявленных показателей потребуется явно больше восьми триллионов рублей. Для получения этой суммы КПРФ предлагает ввести прогрессивную шкалу НДФЛ и таким образом избежать повышения пенсионного возраста и налоговой нагрузки на малообеспеченных граждан.

Напомним, накануне после инаугурации Владимир Путин подписал новый майский указ. Согласно документу, до 2024 года должны быть увеличены численность населения, ожидаемая продолжительность жизни, а также пенсии и реальные доходы граждан.

Дарья Корчак
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