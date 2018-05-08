Новый указ Путина обойдется в восемь триллионов рублей

17:19 08 мая 2018 0

Владимир Путин подписал новый майский указ Фото: kremlin.ru

Расходы на реализацию нового майского указа Владимира Путина составят не менее восьми триллионов рублей. С таким заявлением на встрече с фракцией КПРФ выступил и. о. премьер-министра Дмитрий Медведев.

«До 2024 года на все эти расходы необходимо собрать минимум восемь трлн рублей», — приводит слова Медведева «РБК». При этом он отметил, что для обеспечения финансирования нового указа он «провел десяток совещаний». Необходимая минимальная сумма уже имеется в распоряжении властей.

По мнению депутата от КПРФ Михаила Щапова, для достижения заявленных показателей потребуется явно больше восьми триллионов рублей. Для получения этой суммы КПРФ предлагает ввести прогрессивную шкалу НДФЛ и таким образом избежать повышения пенсионного возраста и налоговой нагрузки на малообеспеченных граждан.

Напомним, накануне после инаугурации Владимир Путин подписал новый майский указ. Согласно документу, до 2024 года должны быть увеличены численность населения, ожидаемая продолжительность жизни, а также пенсии и реальные доходы граждан.