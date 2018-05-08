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17:37  08 мая 2018 0

Ямальцев предупредили об эпидемии кори

Вакцинация от гриппа. Челябинск, минздрав, укол, шприц, здоровье, медицина, прививка от гриппа
После четырех лет «передышки» зараза вновь пришла в ГубкинскийФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Медики в Губкинском предупреждают о риске эпидемии кори. Жители привыкли, что эта болезнь обходит их стороной, но недавно в городе зафиксировали два случая заражения.

Корью заболела жительница Губкинского после приезда из Краснодарского края. Вслед за ней заразился ее сын. Врач-эпидемиолог городской больницы Евгения Савченко рассказала, что на данный момент проведены все противоэпидемические мероприятия, а контактные лица взяты на контроль.

«В связи с участившимися случаями отказа от прививки против кори напоминаю, что болезнь до сих пор встречается и желательно обезопасить себя и своих близких вакцинацией. Мы заказали вакцины в достаточном количестве, в любое время, обратившись к своему участковому врачу или педиатру, можно поставить прививки», — сказала Савченко в разговоре с порталом «Север-Пресс». Она отметила, что последний случай кори был в 2014 году, и напомнила: каждый человек до 35 лет должен иметь две прививки. Они ставятся в год и шесть лет.

Семен Гринберг
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