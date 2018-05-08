Ямальцев предупредили об эпидемии кори

Медики в Губкинском предупреждают о риске эпидемии кори. Жители привыкли, что эта болезнь обходит их стороной, но недавно в городе зафиксировали два случая заражения.
Корью заболела жительница Губкинского после приезда из Краснодарского края. Вслед за ней заразился ее сын. Врач-эпидемиолог городской больницы Евгения Савченко рассказала, что на данный момент проведены все противоэпидемические мероприятия, а контактные лица взяты на контроль.
«В связи с участившимися случаями отказа от прививки против кори напоминаю, что болезнь до сих пор встречается и желательно обезопасить себя и своих близких вакцинацией. Мы заказали вакцины в достаточном количестве, в любое время, обратившись к своему участковому врачу или педиатру, можно поставить прививки», — сказала Савченко в разговоре с порталом «Север-Пресс». Она отметила, что последний случай кори был в 2014 году, и напомнила: каждый человек до 35 лет должен иметь две прививки. Они ставятся в год и шесть лет.