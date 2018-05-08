МВД объяснило, почему на Урале возле УФМС скопилась толпа мигрантов

18:36 08 мая 2018 0

Для ее разгона пришлось вызвать несколько нарядов полиции Фото: читатели «URA.RU»

Свердловская полиция выступила с разъяснением касательно инцидента, произошедшего в Ревде Свердловской области, где возле здания бывшего УМФС собралась большая толпа мигрантов: иностранцы, недовольные тем, что у них не принимают документы, стали ругаться с сотрудниками отдела по работе с мигрантами, которые вызвали на место несколько нарядов полиции. В ГУ МВД по Свердловской области заявили, что причиной столпотворения стали сами гастарбайтеры.

«Сегодня в ОВМ МО МВД России „Ревдинский“ для сдачи документов на получение патента прибыли не только иностранные граждане, поставленные на миграционный учет в Ревде и Дегтярске, но и иностранцы, поставленные на миграционный учет в других городах: Нижние Серги, Первоуральск, Сысерть, — рассказали „URA.RU“ в пресс-службе областного полицейского главка. — Им следовало обратиться в подразделения ОВМ в этих же населенных пунктах».

Между тем, по мнению самих работяг из солнечных республик, дело в том, что сотрудники ОВМ Ревды резко ограничили прием документов. «Обычно принимали по 20-30, иногда даже 40 человек в день, а сегодня приняли только 10 и сказали: „На этом все“, — пояснил агентству представитель одной из этнических диаспор на Урале. — Женщина, которая к нам вышла, так и не объяснила, чем это мотивировано, хотя сегодня был обычный рабочий день».

В пресс-службе полиции в свою очередь заявили, что работают над этим вопросом. «Все территориальные подразделения по вопросам миграции Свердловской области, в том числе в Ревде, работают в штатном режиме. Руководством принимаются меры по оптимизации работы подразделений по вопросам миграции в части увеличения времени приема иностранных граждан для оформления патента», — сообщил замруководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Павел Пантюхин.

В свердловской полиции отмечают, что мигранты, которым не удается подать документы на оформление патентов в месте своего пребывания, могут это сделать в Екатеринбурге. «Иностранные граждане всегда могут обратиться в Универсальный миграционный центр по улице Сулимова, 46 в Екатеринбурге, который работает с 9:00—18:00 по будням, а в субботу с 10:00—15:00», — добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.