Турист из Екатеринбурга впал в кому в Турции после попытки самоубийства

Житель Екатеринбурга Сергей Цукрук, отдыхавший с женой и ребенком на курорте в турецкой Аланье, попал в больницу после попытки суицида. Об этом рассказали в страховой компании ERV.
В сообщении страховщика отмечается, что попытку самоубийства диагностировали в клинике, об этом же говорят показания свидетелей и супруги туриста, которая его и обнаружила. Информация о сердечном приступе «является не корректной», — подчеркнули в страховой компании. В ERV уточнили, что суицид и его попытка не являются страховыми случаями, поэтому компания не будет компенсировать расходы на лечение уральца.
Как ранее писало «URA.RU» трагедия произошла 3 мая. Екатеринбуржца Цукрука в номере отеля в бессознательном состоянии нашла супруга, вернувшись с завтрака и прогулки.
По первоначальной информации туриста госпитализировали с сердечным приступом. Сейчас он находится в коме. Врачи требуют на лечение пациента восемь миллионов рублей. Транспортировку на родину медики запрещают.
«Без такого одобрения ни один врач/бригада, включая Минздрав, не имеют права готовить медэвакуацию, даже санавиацией», — пояснила исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева.
К решению вопроса подключено консульство России. В Турции, помимо супруги, находятся родители туриста.