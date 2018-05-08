Поклонская ответила интернет-шутникам из-за мемов про инаугурацию

22:32 08 мая 2018 0

Депутат не стала терпеть шутки про Николая II Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила, что с пониманием относится к шуткам в соцсетях из-за своей позы на инаугурации президента. Однако высказала жесткую критику в адрес блогера Алексея Навального, который сказал, что она ждала Николая II, который так и не вышел.

«Словно мелкий пакостник, желая побольнее задеть меня, он неуместно упомянул всуе имя императора Николая II, причисленного к лику святых и почитаемого во всём православном мире», — прокомментировала Поклонская фразу Навального в разговоре с RT.

Ранее фотография Поклонской, одиноко прислонившейся к стене в ожидании инаугурации президента, разошлась на мемы в соцсетях. Парламентария вырезали из обстановки и поставили в самые неожиданные ситуации, среди которых фильмы «Интерстеллар», «Матильда» и даже стикер из социальной сети.