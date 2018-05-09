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09 мая 2018
08:35  09 мая 2018 0

Пушков объяснил, зачем Трамп разорвал ядерную сделку: «Хочет быстрее начать войну»

Дональд Трамп, трамп дональд
Американский президент поставил мир под угрозуФото: wikimedia.org/Gage Skidmore

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заподозрил американского президента Дональда Трампа в подготовке к новой войне. По его мнению, сложно найти другое объяснение для разрыва «ядерной сделки» с Ираном.

«Трамп так торопится выйти из сделки с Ираном, словно хочет как можно быстрее начать против него войну. », — цитирует Пушкова телеканал RT. Как отмечает сенатор, у каждого президента США за последние 20 лет «была своя война». В действиях же Трампа он усматривает возврат к доктрине Буша, что неизбежно по его мнению приведет к новому конфликту.

Решение американского президента по разрыву «ядерной сделки» раскритиковали и мировые лидеры. Так, бывший госсекретарь США Джон Керри заявил, что решение Трампа ослабило безопасность Соединенных Штатов, а глава Франции Эммануэль Макрон отметил, что Трамп поставил под угрозу международный режим нераспространения ядерного оружия.

Игорь Чукреев
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