Пушков объяснил, зачем Трамп разорвал ядерную сделку: «Хочет быстрее начать войну»

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заподозрил американского президента Дональда Трампа в подготовке к новой войне. По его мнению, сложно найти другое объяснение для разрыва «ядерной сделки» с Ираном.
«Трамп так торопится выйти из сделки с Ираном, словно хочет как можно быстрее начать против него войну. », — цитирует Пушкова телеканал RT. Как отмечает сенатор, у каждого президента США за последние 20 лет «была своя война». В действиях же Трампа он усматривает возврат к доктрине Буша, что неизбежно по его мнению приведет к новому конфликту.
Решение американского президента по разрыву «ядерной сделки» раскритиковали и мировые лидеры. Так, бывший госсекретарь США Джон Керри заявил, что решение Трампа ослабило безопасность Соединенных Штатов, а глава Франции Эммануэль Макрон отметил, что Трамп поставил под угрозу международный режим нераспространения ядерного оружия.