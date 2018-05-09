Замначальника УМВД по Екатеринбургу поймали пьяным за рулем

Скандал разразился в екатеринбургской полиции после того, как попался пьяным за рулем заместитель начальника УМВД по Екатеринбургу Владислав Сергеев. Ситуацию усугубляет то, что в этот момент он являлся ответственным по городскому управлению внутренних дел.
Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, подполковника Сергеева поймали во дворе дома на улице Большакова, 16. Поскольку Сергеев был дежурным, он находился в форме за рулем служебного автомобиля «Рено Логан». Когда по сигналу бдительных граждан к подполковнику приехал наряд, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
В ГУ МВД по Свердловской области рассказали подробности инцидента. «Вечером 8 мая водитель служебного автомобиля УМВД по Екатеринбургу без светографических обозначений во дворе дома на улице Большакова совершил наезд на стоящее транспортное средство. В результате ДТП пострадавших нет. Водитель автомашины полиции 1965 года рождения в звании подполковник, заместитель начальника одного из отделов УМВД, от медицинского освидетельствования на алкоголь отказался. Инспекторы ГИБДД на него составили административный протокол по статье „невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения“. По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой он будет уволен», — заявил «URA.RU» сотрудник пресс-службы ведомства Павел Пантюхин.
Это уже не первый «пьяный» скандал в свердловской полиции. Ранее «URA.RU» сообщало, что заместитель начальника УГИБДД по Свердловской области полковник Александр Юнусов, будучи пьяным, совершил ДТП и скрылся с места происшествия. После двухчасовой погони полковника поймали, а вскоре он был уволен из органов.