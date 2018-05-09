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09 мая 2018
Главные новости Москвы
14:37  09 мая 2018 0

Журналистов российских телеканалов выслали с Украины

Заседание Межведомственной рабочей группы при Уполномоченном при Президенте России по правам ребенка. Москва, микрофоны, сми, россия, звезда, отр, первый, телеканалы
СБУ считает, что корреспонденты готовили материалы для дискредитации УкраиныФото: Владимир Андреев © URA.RU

Служба безопасности Украины депортировали двух российских журналистов с территории государства. По мнению сотрудников ведомства, корреспонденты готовили видеоматериалы «для дискредитации Украины».

Сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) были задержаны и депортированы в Россию и Казахстан журналисты телеканала «Россия» Валентина Соловьева и «Первого канала» Ольга Юрьева. Обеим на три года запрещен въезд на территорию Украины.

Журналистки должны были отснять сюжет о праздновании на Украине Дня Победы. По мнению СБУ, отснятые видеоматериалы планировалось использовать «для дискредитации Украины перед мировым сообществом». СБУ обвинила корреспондентов в пропагандисткой деятельности и нанесении вреда национальной безопасности страны, передает ТАСС.

Павел Маркуш
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