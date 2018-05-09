Журналистов российских телеканалов выслали с Украины

Служба безопасности Украины депортировали двух российских журналистов с территории государства. По мнению сотрудников ведомства, корреспонденты готовили видеоматериалы «для дискредитации Украины».
Сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) были задержаны и депортированы в Россию и Казахстан журналисты телеканала «Россия» Валентина Соловьева и «Первого канала» Ольга Юрьева. Обеим на три года запрещен въезд на территорию Украины.
Журналистки должны были отснять сюжет о праздновании на Украине Дня Победы. По мнению СБУ, отснятые видеоматериалы планировалось использовать «для дискредитации Украины перед мировым сообществом». СБУ обвинила корреспондентов в пропагандисткой деятельности и нанесении вреда национальной безопасности страны, передает ТАСС.