Telegram даст возможность пользователям хранить свои персональные данные

03:44 10 мая 2018 0

Новый сервис может заработать уже к началу лета Фото: Анна Майорова © URA.RU

Telegram начал тестировать сервис Telegram Passport для своей будущей блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network). Благодаря ему пользователи получат возможность безопасно загружать и хранить свои персональные данные для последующей идентификации.

С помощью сервиса можно будет загружать всю необходимую информацию (коммунальные счета, загранпаспорта, паспорта, водительские права, справки о банковских счетах и другие документы, а также фотографии), которая позволит проходить мгновенную идентификацию при использовании услуг партнеров как внутри мессенджера, так и на основных сайтах сервисов. Однако у Telegram не будет доступа к загруженным личным данным пользователя, который зашифрует их с помощью пароля. А сервисы-партнеры, получив и расшифровав исходные данные, будут проверять их в соответствии со своими стандартами. Как предполагается, Telegram Passport даст возможность уйти от анонимности криптовалютных платежей.

Собеседники газеты «Ведомости» рассказали, что новый сервис может стать доступен к началу лета. К моменту запуска с помощью него можно будет воспользоваться услугами нескольких партнеров. Платежная система Qiwi уже получила доступ к новой технологии. По данным издания, компания рассматривает варианты возможности совместного с Telegram запуска.

Ранее основатель мессенджера Павле Дуров заявил, что собирается бороться за работоспособность Telegram на территории России «до победного конца». При это он выразил надежду на то, что российские власти перестанут общаться с технологическими компаниями на «языке неисполнимых ультиматумов». Напомним, 13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram в РФ до тех пор, пока компания не предоставит ФСБ ключи шифрования. Через несколько дней Роскомнадзор добавил мессенджер в список заблокированных ресурсов.