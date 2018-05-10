В Екатеринбурге перед чемпионатом мира по футболу упали цены на жилье

07:57 10 мая 2018 0

Ожидания аналитиков не оправдались Фото: Антон Басанаев © URA.RU

Вопреки прогнозам аналитиков, предстоящий мундиаль не дал толчок росту цен на квартиры в большинстве городов проведения мирового турнира. В Екатеринбурге стоимость вторичного жилья даже упала.

За последние четыре года в столице Среднего Урала года исследователи Domofond.ru зафиксировали пятипроцентное снижение цен на вторичное жилье. Стоимость квадратного метра в Екатеринбурге составляет 70,96 тысячи рублей. Еще более заметное падение произошло в Саранске (8,8%), Самаре (10%) и Волгограде (15%).

Из всех российских городов, принимающих матчи ЧМ-2018, цены на жилье на вторичном рынке существенно увеличились только в Казани (15,5%), Санкт-Петербурге (17,5%) и Сочи (19,6%). В последнем случае столь заметное повышение аналитики объясняют результатом олимпийского проекта. В Сочи в 2014 году цены на квартиры выросли вдвое. Такого же эффекта на рынке недвижимости аналитики ожидали от проведения чемпионата мира по футболу, уточняет «Коммерсант».

Между тем, владельцы недвижимости в городах предстоящего мундиаля пытаются подзаработать на сдаче жилья в аренду на время проведения чемпионата. Частные квартиры предлагают по заоблачным ценам. Стоимость суточной аренды доходит до ста тысяч рублей.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в 11 городах России. На Урале принимать мундиаль будет Екатеринбург. В столице Среднего Урала состоится четыре матча — между сборными Египта и Уругвая (15 июня), Франции и Перу (21 июня), Японии и Сенегала (24 июня) и Мексики и Швеции (27 июня).