5 звезд, хостелы и квартиры посуточно: кто и где будет жить на ЧМ-2018

22:08 06 декабря 2017 0

Поселить десятки тысяч гостей в комфортабельных номерах не получится — им придется обращаться к рискованному рынку квартир посуточно Фото: Анна Майорова © URA.RU

119 гостиниц, 68 хостелов и бесчисленное множество квартир, которые сдаются посуточно, — так выглядит сейчас рынок размещения гостей ЧМ-2018 в Екатеринбурге. «URA.RU» разобралось, какие гости где будут жить, какие угрозы ждет рынок и как на этом собираются заработать мошенники.

Парадокс — места в хостелах Екатеринбурга примерно в 4 раза дороже, чем самый дешевый билет на матч Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге определены места для поселения иностранных сборных, которые к нам приедут, и официальных делегаций, которые их будут сопровождать. Уполномоченная FIFA Match Accommodation выбрала две гостиницы — это Hilton (DoubleTree by Hilton Hotel Ekaterinburg City Centre) и Ramada. В четырехзвездочный Hilton заедут сборные Египта, Франции, Японии и Мексики.

Их соперники, сборные Уругвая, Перу, Сенегала и Швеции, будут жить в гостинице Ramada. С Кольцовского тракта дольше добираться до места проведения матча, Центрального стадиона, зато эта гостиница — пятизвездочная.

Разброс по дислокации сделан сознательно, он соответствует требованиям FIFA — там уверены, что чем дальше будут противоборствующие команды и болельщики, тем меньше будет в городе потенциальных стычек. Резервной для поселения станет гостиница TENET в центре Екатеринбурга (изначально предназначалась для сборной, пожелавшей тренироваться на Урале, но таких пока нет).

Всего к ЧМ-2018 в Екатеринбурге будут доступны 539 номеров хостелов на 2,2 тысяч мест и 5,6 тысяч гостиничных номеров на 11 тысяч мест. Напомним, что Центральный стадион рассчитан на 35 тысяч мест.

Уже понятно, что все «приличные» гостиницы с подтвержденными звездами переживут в эти дни наплыв туристов. Пик бронирования начался в ночь с 1 на 2 декабря и продолжается до сих пор. Так, уже 6 декабря было невозможно забронировать места, например, на 14—16 июня в самом популярном «пятизвезднике» города — «Хайятт Ридженси Екатеринбург». Сервис Booking.сom говорит, что на этот день мест не осталось ни в одном из пяти отелей в городе самой высокой категории. «Четырехзвездные» номера еще есть — в семи гостиницах, правда, все они расположены в Березовском. «Трешка» — осталась одна и еще дальше — в Первоуральске. Во многих апарт-отелях осталось по одному варианту.

Гостей города из стран-соперников постраются развезти по временному жилью в разных районах города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как горячие пирожки расходятся и места в апартаментах и хостелах. На их популярность у гостей города влияет расположение. Объяснимо мало мест в гостиницах возле Центрального стадиона, вообще на ВИЗе, возле железнодорожного вокзала. А небольшие отели и хостелы, расположенные в центре Екатеринбурга или возле Кольцово, ждут зарубежных гостей — туда заедут иностранные болельщики, которые захотят быть рядом со своими командами.

«Эта категория гостей города, очевидно, будет тяготеть к местам размещения своих команд, поэтому владельцы хостелов, расположенных рядом с Hilton и Ramada, должны быть готовы к массовому потоку иностранных туристов», — поясняет председатель комитета по бытовому обслуживанию населения администрации Екатеринбурга Максим Афанасьев.

Цены за номер в дни ЧМ-2018 выше, чем в обычные дни. Например, апарт-отель «Артек» предлагает в обычные дни две ночи за 60 тысяч рублей на двух взрослых, а в «чемпионатные», — по 100 тысяч рублей. Почти все екатеринбургские гостиницы в этот день установили практически максимальные цены на проживание. Напомним, почти два года назад, в феврале 2016 года, российское правительство установило максимальные цены на проживание.

Самые дорогие номера в Екатеринбурге — повышенной комфортности — не должны во время ЧМ-2018 быть дороже 47 тысяч рублей за ночь на одного гостя. На самые дешевые номера в хостелах цена установлена не выше 4,5 тысяч рублей.

Полный перечень цен — здесь. Отметим, что самый дешевый билет на матч для российских болельщиков стоит примерно 1,2 тыс. рублей.

Что же остается гостям города, если не достанется мест в хостелах, гостиницах и апартаментах? Главный вариант для тех, кто захочет попасть в эти дни на матчи Екатеринбурга — квартиры, которые сдаются посуточно. Только «официальный» сайт airbnb.ru предлагает на эти дни более 300 вариантов.

Туристы, которым некуда деваться — главная цель тех, кто мошенничает при сдаче квартир посуточно Фото: depositphotos.com © URA.RU

Однако это и самый сложный вариант для того, чтобы не испортить впечатления от города. В случае с квартирами посуточно главное — не нарваться на мошенников. «Сплошь и рядом у нас случаи бывают. Владельцы такого жилья пользуются чужими фотографиями, на них квартирки недорогие и с евроремонтом. Люди покупаются и бронируют. Когда приезжают, им владельцы квартир начинают говорить, что вот именно сейчас эта квартира занята, есть рядом другая, но без евроремонта и дороже. Гостям ничего не остается, кроме как согласиться», — говорит Виктор Окуньков, председатель комитета по развитию туризма Свердловского реготделения «Опора России».

Он отмечает, что сейчас основной контингент гостей — это командировочные, приезжающие из городов области, из соседних регионов. Очевидно, что именно этим сегментом рынка и будут чаще всего пользоваться российские болельщики в ситуации, когда других мест нет или они непомерно дороги.

Есть и еще одна проблема — но теперь уже для рынка целиком — сдающие квартиры посуточно сильно демпингуют и фактически выдавливают с рынка легальные хостелы. И если последние подчиняются огромному числу требований, которые предъявляются к ним по безопасности, по санэпидрежиму и даже по озеленению газонов, то квартиры посуточно ничем таким не обременены. И, видимо, чем ближе к ЧМ-2018, тем больше будет желающих сдать свою квартиру приезжим в город. Уже сейчас число квартир в районах, приближенных к центру города, по данным августовского исследования Уральской палаты недвижимости, превысило объем номерного фонда в гостиницах.