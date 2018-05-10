07:24 10 мая 2018 0

Телезвезда показала зрителям все Фото: Виктория Боня, Instagram

Российская телезвезда Виктория Боня появилась на открывшемся в Каннах ежегодном кинофестивале. На церемонию показа конкурсных работ она приехала в прозрачном платье бледно-голубого цвета.

Как отмечают очевидцы, платье состояло из сплошных кружев и было очень откровенным — не скрывало практически ничего. В таком виде Боня с удовольствием позировала фотографам, снимавшим знаменитостей на красной дорожке.

Боня ежегодно приезжает на Каннский кинофестиваль. При этом многие недоумевают, зачем: Боня не актриса и не снялась ни в одном фильме. Как поясняют блогеры, в принципе ничего невозможного нет: любой желающий может купить билет, как и заказать себе лимузин с проходом по красной дорожке.