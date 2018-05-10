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10 мая 2018
Главные новости Москвы
09:26  10 мая 2018 0

СМИ: Дворковичу подыскали новое место работы

Пресс-конференция посвященная предстоящему Красноярскому экономическому форуму-2018. Москва, дворкович аркадий
Вице-премьер может возглавить фонд «Сколково»Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Исполняющий обязанности вице-премьера Аркадий Дворкович может стать руководителем фонда «Сколково», созданном при президентстве нынешнего председателя правительства Дмитрия Медведева. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Предложение Дворковичу, по данным издания, поступило от самого Медведева. Пока не обсуждалась конкретная должность, которую может занять Дворкович. Ранее возглавлявший «Сколково» владелец частной бизнес-группы «Ренова» Виктор Вексельберг сейчас совмещает две должности: президент фонда и сопредседатель совета фонда. Отмечается, что процедура замены президента организации в уставе не прописана.

По информации источников, смена руководителя «Сколково» потребовалась из-за американских санкций в отношении Вексельберга. Согласно ограничениям, гражданам и компаниям из США теперь нельзя вести с ним бизнес. Дворкович же не включен в санкционный список.

Аркадий Дворкович — один из авторов идеи фонда, входит в состав его попечительского совета с 2010 года. Последние четыре года плотно занимался «Сколково». С 2012 года в должности вице-премьера он курировал сельское хозяйство, промышленность, топливно-энергетический комплекс, транспорт и электроэнергетику. Примечательно, что имени Дворковича не оказалось в списке кандидатов в вице-премьеры, публично предложенном Медведевым, напоминает «URA.RU».

США расширили «черный список» в апреле этого года. В список санкций попали 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний, сообщало «Федеральное агентство новостей». В настоящее время в РФ продолжается работа над законопроектом об ответных мерах на антироссийские санкции Штатов.

Ксения Томашова
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