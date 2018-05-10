Психологи выяснили, что «пафосные» автомобили отпугивают женщин

10:41 10 мая 2018 0

Как оказалось, дорогие машины ассоциируются с частыми изменами Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Умение демонстрировать свою финансовую состоятельность отпугивает женщин, утверждают психологи. Согласно последним исследованиям ученых, «крутая тачка» показывает, что мужчина не готов к серьезным отношениям.

Ученые-супруги Джессика и Дэниел Крюгер опросили 233 человек, предложив им сравнить две демонстрируемые модели. В первой использовался образ «бережливого Дэна», купившего новый практичный автомобиль. Во второй — «показушника Дэйва», который приобрел подержанную машину и потратился на ее покраску, большие колеса и дорогую акустику. Оба заплатили одинаковую сумму в 20 тысяч долларов. Испытуемым предлагалось ответить, что они думают о каждом из персонажей. Для этого следовало заполнить соответствующую анкету, пишет телеканал 360.

По итогам исследования, «Дэн» набрал 67 из 80 очков в качестве возможного партнера для потенциальных отношений, а «Дэйв» — только 43. Как объясняют ученые, ссылаясь на ответы респондентов, навязчивая демонстрация своих финансовых возможностей воспринимается как стремление к беспорядочным половым связям. Поэтому такие люди не рассматриваются в качестве надежных спутников, отмечает Ридус.