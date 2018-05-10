«Уралвагонзавод» хотят обанкротить из-за многомиллионного долга

В Свердловской области пытаются обанкротить корпорацию «Уралвагонзавод». Иск о признании предприятия несостоятельным подала компания из Екатеринбурга «Дельтасвар». Согласно электронной картотеке дел, «УВЗ» задолжал организации 43,8 млн рублей. Пока суд еще не рассмотрел требования истца, поэтому неясно, будет ли назначено разбирательство.
Полгода назад «Дельтасвар» обращался в арбитражный суд с гражданским иском против «УВЗ» с требованием вернуть 42,6 млн рублей. В материалах дела говорится, что компания предоставила заводу продукцию на 41,4 млн рублей. «Ответчик оплату за поставленный товар не произвел», — говорится в документах. В этом споре суд встал на сторону истца и полностью удовлетворил иск 12 февраля 2018 года. «УВЗ» подал на это решение апелляцию. 20 апреля суд оставил жалобу без удовлетворения.
«Уралвагонзавод» пытались обанкротить уже несколько раз. Самым крупным кредитором был «Альфа-Банк», потребовавший вернуть 9,3 млрд рублей. В октябре 2016-го стороны заключили мировое соглашение — долги погасили за счет «Газпромбанка». «URA.RU» писало, что на «УВЗ» настолько тяжелая ситуация, что компания даже отказалась отмечать юбилей в прошлом году. Напряжение также усиливает конфликт гендиректора корпорации Александра Потапова и уральского полпреда президента Игоря Холманских.
Журналист «URA.RU» обратился за комментарием в пресс-службу «УВЗ». «На данный момент юристы предприятия ведут переговоры с представителями „ДельтаСвар“. Задолженность будет урегулирована в ближайшее время. После чего ООО „ДельтаСвар“ обязалось отозвать свое заявление», — сообщили агентству в пресс-службе предприятия.