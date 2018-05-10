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10 мая 2018
12:28  10 мая 2018 0

Школьница попала в больницу после квеста «Морг»

Евгений Куйвашев на Уральской индустриальной биеннале в гостинице Исеть. Екатеринбург, насилие, люлька, детская кроватка, киднэпинг, темная комната
В темном-темном помещении девочка ударилась головойФото: Александр Мамаев © URA.RU

Красноярские следователи проверяют безопасность аттракциона-квеста «Морг». Поводом стало ЧП со школьницей, которая была госпитализирована после удара головой.

Во время прохождения квеста девочка оказалась в абсолютно темном помещении. Там она споткнулась и ударилась головой о железную дверь. В больнице выяснилось, что девочка получила сотрясение мозга, сообщает телеканал 360.

Следователям предстоит установить, как соблюдались нормы безопасности при функционировании аттракциона. Разбирательство затрудняет тот факт, что пока не удалось выяснить, кто является организатором квеста и на каком основании арендует помещение.

Игорь Чукреев
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