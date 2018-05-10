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10 мая 2018
13:19  10 мая 2018 0

Задорнов, наследство которого оценивается в 100 миллионов, оставил два завещания

Михаил Задорнов. Интервью. Екатеринбург, задорнов михаил
Ближайшие родственники сатирика еще не оформили документы на наследствоФото: Александр Мамаев © URA.RU

Писатель и юморист Михаил Задорнов оставил после смерти два завещания. Об этом рассказал журналистам источник, приближенный к семье сатирика.

«Незадолго до ухода Михаил Николаевич решил составить завещание. Причем, насколько мне известно, захотел оформить два завещания. В нюансы этих документов он никого не посвящал. Что в них — вопрос. Думаю, будут сюрпризы», — рассказал он. В одном из документов речь идет об имуществе на территории Латвии, во втором — на территории России. По информации «Экспресс-газеты», дочери Елене Задорнов оставил квартиру в Юрмале. Два дома, которые находятся в Латвии, он поделил между сестрой Людмилой и первой женой Велтой. Недвижимость в Москве отписана второй супруге артиста Елене Бомбиной.

В четверг, 10 мая, прошло ровно полгода со дня смерти юмориста. Ни сестра, ни дочь, ни вдова до сих пор не предъявили свои права на наследство Михаила Задорнова. Как ранее передавало «URA.RU», сатирик оставил родственникам порядка 100 млн рублей, куда входят и недвижимость, и права на его интеллектуальную собственность. Все наследство писателя может полностью достаться его экс-супруге Велте, которая единственная оформила соответствующие документы.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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