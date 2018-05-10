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10 мая 2018
13:34  10 мая 2018 0

Пьяный внук советника президента РФ устроил ДТП в Екатеринбурге. ФОТО

Минин уже не первый раз попадает в скандальную ситуацию на дорогеФото: УФССП по Тюменской области

Внук советника президента РФ Вениамина Яковлева, бывший заместитель руководителя УФССП России по Московской области, а затем Тюменской и Свердловской областям Станислав Минин, устроил ДТП в центре Екатеринбурга и попытался скрыться. Когда машину заблокировали, оказалось что водитель пьян. Он сообщил, что высокопоставленные родственники «отмажут» его, пишет «АиФ-Урал».

По данным издания, Станислав Минин на большой скорости протаранил несколько машин возле дома на улице Карла Маркса, 5. После этого он уехал, но его сумел догнать и заблокировать водитель одного из поврежденных автомобилей. По словам свидетелей, Минин заявил, что он не виноват, что он вообще не ехал в машине, что он пешеход и просто проходил мимо. Приехавшим полицейским он отказывался показать документы, отказался от медицинского освидетельствования на алкоголь, позже в райотделе он заявил, что «брат все решит». Известно, что его брат-близнец Владислав является заместителем руководителя УФССП России по Свердловской области.

Ранее «URA.RU» рассказывало о том, что Станислав Минин устроил безобразную выходку на дороге и спровоцировал аварию. После инцидента, который попал на видео, Минин уволился со службы и сейчас является одним из учредителей ТСЖ «Красноармейская, 62».

Отметим, что отец Станислава, Сергей Минин, ранее работал заместителем председателя Федерального арбитражного суда Уральского округа, а с лета 2014 года возглавляет Челябинский областной суд.

Минин пытался до кого-то дозвониться
Фото: «АиФ-Урал»
В полиции Екатеринбурга пытаются «отмазать» автохама от ответственности
Фото: «АиФ-Урал»

Александр Лукманов
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