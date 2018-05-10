«Молодогвардейцы» начали охоту за «кошельком» главного челябинского депутата

14:12 10 мая 2018 8

Анатолий Вершинин возглавил поход МГЕР на выборы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Коммунальный омбудсмен Южного Урала, депутат ЗСО Анатолий Вершинин начал борьбу с управляющими компаниями Ленинского района, принадлежащими предпринимателю Максиму Рябенко, брату спикера райсовета Андрея Рябенко. Местная элита расценивает атаку Вершинина, выходца из «Молодой гвардии» как попытку ослабить в районе влияние председателя гордумы Челябинска Станислава Мошарова в преддверии выборов в райсоветы в 2019 году.

Анатолий Вершинин, он же самый бедный депутат ЗСО, руководит созданной им и братом автономной некоммерческой организацией «Центр общественного контроля в сфере ЖКХ». Кроме того, уже пять лет возглавляет региональный центр всероссийского общественного контроля в этой сфере, из-за чего в СМИ его называют коммунальным омбудсменом, хотя такой должности официально нет. Центр составляет рейтинги управляющих компаний, а также проводит вместе с «МГЕР» рейды по жалобам жителей. На этот раз объектом внимания стал дом №75 на улице Вагнера, обслуживает который УК Ленинского района. В СМИ разослали релиз, что в доме, построенном 60 лет назад, не проводился ремонт, «в квартирах разгуливают крысы, мыши и неприятные насекомые». 11 мая, в пятницу, Вершинин собирает жильцов, чтобы выслушать их жалобы и навестить офис УК. «Жители требуют сменить управляющую компанию», — сообщается в релизе. «Управляшка», а также еще несколько УК, обслуживающих значительную часть жилого сектора, принадлежат брату спикера райсовета Андрея Рябенко Максиму.

«На самом деле это связано с выборами в райсоветы, которые пройдут в 2019 году в Челябинске, — сообщил „URA.RU“ источник. — Понятно, что для Андрея Рябенко все финансы на кампанию связаны с братом. Кроме того, спикер гордумы Станислав Мошаров контролирует Ленинский район, от которого избран в гордуму. Своего бизнеса у Мошарова нет, но расходы на выборы ему обеспечивают местные дружественные предприниматели». По словам источника, «МГЕР» начинает атаку и на Рябенко, и на Мошарова и выбрал для этого беспроигрышный вариант в виде коммуналки, так как в Ленинском районе много старого жилья и легко инициировать жалобы.

Как ранее сообщало «URA.RU», элита уже определилась с пулами кандидатов на выборах в райсоветы в 2019 году, и только по Ленинскому району не было ясности. «Контроль над сферой ЖКХ осуществляют не общественные организации, а жилищная инспекция», — заявил «URA.RU» Андрей Рябенко, отказавшись комментировать ситуацию с будущими выборами. «Это с выборами никак не связано, — заявил „URA.RU“ Анатолий Вершинин. — К нам действительно поступили жалобы от жильцов, и мы всегда на эти жалобы реагируем. Если жалобы подтвердятся, отправим в Государственную жилищную инспекцию». Получить комментарий Максима Рябенко не удалось.