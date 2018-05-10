{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,01
Динамика за 2 недели
Евро 75,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 мая 2018
09 мая 2018
08 мая 2018
07 мая 2018
14:12  10 мая 2018 8

«Молодогвардейцы» начали охоту за «кошельком» главного челябинского депутата

Заседание законодательного собрания Челябинской области. Челябинск, вершинин анатолий
Анатолий Вершинин возглавил поход МГЕР на выборыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Коммунальный омбудсмен Южного Урала, депутат ЗСО Анатолий Вершинин начал борьбу с управляющими компаниями Ленинского района, принадлежащими предпринимателю Максиму Рябенко, брату спикера райсовета Андрея Рябенко. Местная элита расценивает атаку Вершинина, выходца из «Молодой гвардии» как попытку ослабить в районе влияние председателя гордумы Челябинска Станислава Мошарова в преддверии выборов в райсоветы в 2019 году.

Анатолий Вершинин, он же самый бедный депутат ЗСО, руководит созданной им и братом автономной некоммерческой организацией «Центр общественного контроля в сфере ЖКХ». Кроме того, уже пять лет возглавляет региональный центр всероссийского общественного контроля в этой сфере, из-за чего в СМИ его называют коммунальным омбудсменом, хотя такой должности официально нет. Центр составляет рейтинги управляющих компаний, а также проводит вместе с «МГЕР» рейды по жалобам жителей. На этот раз объектом внимания стал дом №75 на улице Вагнера, обслуживает который УК Ленинского района. В СМИ разослали релиз, что в доме, построенном 60 лет назад, не проводился ремонт, «в квартирах разгуливают крысы, мыши и неприятные насекомые». 11 мая, в пятницу, Вершинин собирает жильцов, чтобы выслушать их жалобы и навестить офис УК. «Жители требуют сменить управляющую компанию», — сообщается в релизе. «Управляшка», а также еще несколько УК, обслуживающих значительную часть жилого сектора, принадлежат брату спикера райсовета Андрея Рябенко Максиму.

«На самом деле это связано с выборами в райсоветы, которые пройдут в 2019 году в Челябинске, — сообщил „URA.RU“ источник. — Понятно, что для Андрея Рябенко все финансы на кампанию связаны с братом. Кроме того, спикер гордумы Станислав Мошаров контролирует Ленинский район, от которого избран в гордуму. Своего бизнеса у Мошарова нет, но расходы на выборы ему обеспечивают местные дружественные предприниматели». По словам источника, «МГЕР» начинает атаку и на Рябенко, и на Мошарова и выбрал для этого беспроигрышный вариант в виде коммуналки, так как в Ленинском районе много старого жилья и легко инициировать жалобы.

Как ранее сообщало «URA.RU», элита уже определилась с пулами кандидатов на выборах в райсоветы в 2019 году, и только по Ленинскому району не было ясности. «Контроль над сферой ЖКХ осуществляют не общественные организации, а жилищная инспекция», — заявил «URA.RU» Андрей Рябенко, отказавшись комментировать ситуацию с будущими выборами. «Это с выборами никак не связано, — заявил „URA.RU“ Анатолий Вершинин. — К нам действительно поступили жалобы от жильцов, и мы всегда на эти жалобы реагируем. Если жалобы подтвердятся, отправим в Государственную жилищную инспекцию». Получить комментарий Максима Рябенко не удалось.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров