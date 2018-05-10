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10 мая 2018
13:40  10 мая 2018 0

Летевший бомбить Сирию американский пилот задохнулся в истребителе

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У самолетов США обнаружились серьезные проблемыФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Многоцелевой американский истребитель Boeing F/A-18E был вынужден совершить экстренную посадку. Его пилот начал задыхаться в небе.

Самолет должен был принять участие в уничтожении группы террористов на территории Сирии. Однако во время следования к намеченной цели у пилота возникли признаки острой нехватки кислорода. После экстренного приземления он даже не смог самостоятельно выбраться из кабины, передает «Федеральное агентство новостей». Сообщается, что позже пилот скончался.

Подобные проблемы возникали у американцев не раз. Ранее случаи кислородного голодания испытывали пилоты F-22 Raptor, F-35 Joint Strike Fighter и F/A-18 Hornet.

Игорь Чукреев
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