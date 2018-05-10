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10 мая 2018
14:24  10 мая 2018 0

Пермская супермодель прошла по красной дорожке вместе с Мадонной и Рианной. ФОТО

Подписчики позавидовали звездному обществу пермячкиФото: Наташа Поли, Instagram

Пермская топ-модель Наташа Поли побывала на ежегодном балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке, где прошлась по красной ковровой дорожке вместе со всемирно известными звездами. Фотографии с мероприятия она опубликовала в Instagram.

Среди тех, кто продемонстрировал перед публикой свой наряд, были певицы Рианна, Мадонна, актеры Джордж Клуни, Сара Джессика Паркер и многие другие. Наташа Поли опубликовала снимок с французским модельером и креативным директором модного дома Balmain Оливье Рустеном. Также она поделилась фото с популярной исполнительницей Дженнифер Лопес из нью-йоркского ресторана после бала.

Подписчики модели восхитились ее нарядом и позавидовали обществу, которое окружало ее на мероприятии. «Интересно, каково находиться в таком обществе?», «Платье поразительное», «Самые крутые лица на афтепати», «Вы божественны», «З-зависить», «Самые горячие женщины», «Лучшая на Met Gala», «Это платье моей мечты» — прокомментировали снимки фанаты. Однако не всем понравился роскошный наряд пермячки. «Вам не кажется, что платье выглядит как плитка в ванной в средиземноморском стиле?» — саркастически заметил один из подписчиков.

На благотворительном вечере Met Gala был замечен также основатель Tesla и Space X Илон Маск. Предприниматель, по информации VSE42.Ru, появился вместе с новой спутницей — неординарной канадской певицей Граймс.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Наташа Поли перевоплотилась в барышню XIX века для фотосессии модного журнала Vogue. Правда, пышные платья и шляпы сопровождались кроссовками и необычными для того времени позами.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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