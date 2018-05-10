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10 мая 2018
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07 мая 2018
15:25  10 мая 2018 0

Студенты одного из крупнейших педвузов на Урале могут остаться без дипломов

ЧГПУ. Пединститут. Челябинск., педагогический университет
В ЮУрГПУ завершилась проверкаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Завершилась проверка Южно-Уральского государственного педагогического университета, одного из крупнейших вузов Челябинской области. Итоги проверки могут сказаться как на руководстве ЮУрГПУ, так и на студентах университета — учащиеся могут остаться без дипломов. В самом вузе считают, что поводов для паники нет, но преподаватели встревожены.

Сама проверка, инициированная министром образования РФ Ольгой Васильевой, проходила с 25 по 28 апреля, после смены руководства вуза. Действующему ректору Владимиру Садырину еще осенью прошлого года отказали в участии в выборах ректора, а также отклонили кандидатуры его соперников. И.о. ректора назначена преподаватель Челябинского госуниверситета Татьяна Чумаченко, которую считают протеже Васильевой. «Проверка была очень жесткой, — рассказали „URA.RU“ преподаватели университета. — Два направления проверяли — госнадзор в сфере образования и качество образования. Такое ощущение, что пытались доказать — при Садырине все было плохо и надо менять руководство полностью».

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По словам преподавателей, по первой части нарушения все-таки устранимы. Сейчас в вузе ждут второго документа, по которому могут приостановить несколько учебных программ, вплоть до отзыва лицензии по ним. «Всю вину возложат на Марину Потапову, проректора по учебной работе. Атмосфера в университете гнетущая», — говорят в учебном заведении. Вуз уже получил предписание в части надзора в сфере образования, нарушения необходимо устранить до 18 июня. «В части проверки качества образования выявлены несоответствия в ряде образовательных программ», — уточнили в вузе. Все свои требования Рособрнадзор сформулирует в заключении, которое опубликует на своем сайте.

В вузе считают, что университет прошел проверку, «эксперты отметили заинтересованность коллектива и его слаженную работу, а все выявленные несоответствия федеральным государственным образовательным стандартам устранимы». Дальнейшая судьба педуниверситета зависит от формирования нового состава правительства РФ. По некоторым данным, Ольга Васильева не будет руководить министерством образования. Это повлияет и на выборы ректора челябинского педуниверситета, которые до сих пор не объявлены.

Альбина Золотухина
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