Вместе с судьбой пяти министров России решается судьба Челябинска

18:19 08 мая 2018 0

Судьба челябинских мегапроектов зависит от обновления кабмина Дмитрия Медведева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Челябинские элиты с особым вниманием ждут отставок пяти российских министров и формирования федерального оргкомитета по проведению саммитов ШОС и БРИКС. От того, кто получит эти портфели, зависят финансирование или сворачивание многомиллиардных мегапроектов, расширение полномочий губернатора или их секвестирование.

Персональный состав оргкомитета по подготовке саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году — главное ожидание региональной элиты. Эту структуру президент Владимир Путин создал собственным указом в середине марта. Руководителем комитета стал помощник главы государства Юрий Ушаков. В течение месяца ему было поручено сформировать персональный состав оргкомитета. Но решение отложено из-за смены правительства. Этот вопрос очень важен для челябинцев, поскольку у правительства региона нет ясности по доле федерального бюджета в финансировании подготовки к саммитам.

Строительство главного объекта саммитов ШОС и БРИКС — общественно-делового центра — обойдется в 9 млрд рублей, но денег пока нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Всего необходимо от 40 млрд до 50 млрд рублей, заявлял на недавней пресс-конференции куратор экономического блока правительства области, вице-губернатор Руслан Гаттаров. Пока все строится только на деньги регионального бюджета. Для координации всех заинтересованных ведомств создана Дирекция международного сотрудничества, которую возглавил замминистра экономического развития области Антон Бахаев. «Персональный состав федерального оргкомитета не утвержден. Все ждут формирования нового состава правительства», — подтвердила корреспонденту «URA.RU» официальный представитель Дирекции международного сотрудничества Ирина Чиркова.

В связи с подготовкой к саммитам и формированием правительства РФ челябинцев интересует, кто займет пост министра образования и науки страны. По инсайдерской информации, Ольга Васильева, считавшаяся креатурой спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, покидает должность. Ее может сменить сопредседатель предвыборного штаба президента Наталья Шмелева, чей образовательный фонд «Талант и успех» организует деятельность детского центра «Сириус», опекаемого главой государства и его другом, виолончелистом Сергеем Ролдугиным.

Разрешения интриги в Челябинске ждут, поскольку ранее южноуральцы предлагали Ольге Васильевой сдвинуть на первый квартал 2020 года срок сдачи общежития из двух зданий в 11 и 18 этажей для Южно-Уральского госуниверситета. Стоимость проекта — 800 млн рублей. В общежитии планируется разместить 1,5 тыс. гостей саммитов, а по окончании международных мероприятий передать студентам ЮУрГУ. Однако пока министерство не озвучило свою позицию.

Сергей Донской блокировал инициативу челябинских властей о передаче им функций Росприроднадзора для борьбы со смогом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новый министр образования и науки РФ также должен согласовать назначение ректора Южно-Уральского государственного педуниверситета. Сейчас эти обязанности исполняет Татьяна Чумаченко, оппонентом которой на защите докторской диссертации в МГУ была министр Ольга Васильева. Конкурс на должность пока не назначен. Через год пройдут выборы руководителя Южно-Уральского государственного аграрного университета, который возглавляет 62-летний Виктор Литовченко. Сейчас в обоих вузах идет проверка Минобрнауки РФ. Ее результаты лягут на стол новому министру.

Не менее важно для челябинских властей, кто станет министром природных ресурсов и экологии. Действующему главе ведомства Сергею Донскому ньюсмейкеры прочат отставку за лоббизм интересов президента нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова. Об этом прямо заявляли в компании «Роснефть» одного из самых влиятельных российских политиков Игоря Сечина. Челябинцев же Сергей Донской не устраивал, поскольку блокировал принятие закона о передаче части полномочий Росприроднадзора на региональный уровень. Кроме того, новый глава ведомства будет решать, кто освоит миллиард рублей на рекультивацию челябинской свалки, самого большого такого объекта в черте российского города-миллионника. Областные власти месяц назад попросили президента Владимира Путина, чтобы правительство взяло на себя выбор оператора по рекультивации.

Руслан Гаттаров (слева) — один из лоббистов строительства ВСМ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Практически в открытую говорят об отставке министра транспорта Максима Соколова. Его ведомство является ключевым участником проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Екатеринбурга в Челябинск. Чиновники двух регионов хотят связать его с международной выставкой ЭКСПО-2025 в столице Урала.

В случае отставки министра культуры Владимира Мединского его пост может занять депутат Госдумы от Челябинской и Курганской областей Елена Ямпольская, которую активно лоббирует режиссер Никита Михалков (также защищающий и самого Мединского). Уральский парламентарий может быть назначена заместителем главы ведомства, если должность получит экс-глава департамента культуры Москвы Сергей Капков, а его продвигают близкие к кабмину либеральные группы, бизнесмен Роман Абрамович и пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова. Вакантный мандат должен получить следующий кандидат в списке «Единой России». Первым претендентом является спикер Курчатовского райсовета Челябинска Вячеслав Ершов. Сам он уверяет, что специально не следит за назначениями в минкульте. Однако было бы странно не иметь амбиций совершить карьерный скачок — из районного совета в Госдуму.

Наконец, в челябинской полиции ждут, как решится судьба главы МВД Владимира Колокольцева. Начальник ГУ МВД по региону Андрей Сергеев считается креатурой действующего министра. Говорят, Колокольцев может перейти на другую работу. В таком случае высока вероятность перевода в новый регион или на иную должность и его челябинского протеже.