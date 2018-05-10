17:53 10 мая 2018 3

Еремей Айпин много лет считается лидером югорских аборигенов, но земляки все чаще выступают с критикой депутата Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Аборигены Югры собираются начать сбор подписей за отставку их лидера Еремея Айпина с поста депутата Думы ХМАО. Об этом «URA.RU» рассказали несколько источников среди представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС).

По версии инсайдеров, последней каплей стал визит делегации ХМАО в Нью-Йорк на 17-ю сессию постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Поездка состоялась еще во второй половине апреля, но только сейчас среди аборигенов стали распространять информацию о произошедшем в США. «В своих выступлениях люди, которых назвали нашими представителями, благодарили нефтяников за то, что они пришли работать на нашу территорию. Рассказывают, были такие инструкции непосредственно от Еремея Даниловича, он же и делегировал этих людей в ООН, вместо тех, кто мог бы действительно рассказать, как обстоит дело», — рассказал инсайдер.

По его данным, сейчас в нескольких родах ханты обсуждается возможность сбора подписей за отставку Айпина. Его земляки считают, что депутат в Думе Югры не занимается защитой интересов КМНС и даже якобы лоббирует выгодные для нефтяных компаний решения.

На момент публикации дозвониться до Еремея Айпина не удалось, телефон народного избранника отключен. Источник из регионального парламента считает, что идет борьба за власть. «Еремей Данилович не имел отношения к формированию делегации ООН, и уж тем более он не давал никому инструкции хвалить нефтяников. Возможно, это провокация со стороны оппозиционных партий», — предположил собеседник.

В окружном департаменте общественных и внешних связей корреспонденту «URA.RU» прокомментировали, что аборигенов включают в состав делегаций Югры для подобных мероприятий на основании предложений общественных организаций КМНС. Как ранее сообщало «URA.RU», в Нью-Йорк из ХМАО ездила делегация, в состав которой вошли спикер Думы ХМАО Борис Хохряков, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ по УрФО Александр Новьюхов, оленеводы Любовь Казанжи и Валентин Тэвлин, а также сотрудник этнографического музея «Торум Маа» Вячеслав Кондин и советник вице-губернатора Югры Алексея Шипилова Сергей Тимошков.