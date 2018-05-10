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17:53  10 мая 2018 3

В ООН свозили подсадных аборигенов из ХМАО, которые благодарили нефтяников. Настоящие готовят бунт

7 ноября 2013 — дума ХМАО, айпин еремей
Еремей Айпин много лет считается лидером югорских аборигенов, но земляки все чаще выступают с критикой депутатаФото: Андрей Загумённов © URA.RU

Аборигены Югры собираются начать сбор подписей за отставку их лидера Еремея Айпина с поста депутата Думы ХМАО. Об этом «URA.RU» рассказали несколько источников среди представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС).

По версии инсайдеров, последней каплей стал визит делегации ХМАО в Нью-Йорк на 17-ю сессию постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Поездка состоялась еще во второй половине апреля, но только сейчас среди аборигенов стали распространять информацию о произошедшем в США. «В своих выступлениях люди, которых назвали нашими представителями, благодарили нефтяников за то, что они пришли работать на нашу территорию. Рассказывают, были такие инструкции непосредственно от Еремея Даниловича, он же и делегировал этих людей в ООН, вместо тех, кто мог бы действительно рассказать, как обстоит дело», — рассказал инсайдер.

По его данным, сейчас в нескольких родах ханты обсуждается возможность сбора подписей за отставку Айпина. Его земляки считают, что депутат в Думе Югры не занимается защитой интересов КМНС и даже якобы лоббирует выгодные для нефтяных компаний решения.

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На момент публикации дозвониться до Еремея Айпина не удалось, телефон народного избранника отключен. Источник из регионального парламента считает, что идет борьба за власть. «Еремей Данилович не имел отношения к формированию делегации ООН, и уж тем более он не давал никому инструкции хвалить нефтяников. Возможно, это провокация со стороны оппозиционных партий», — предположил собеседник.

В окружном департаменте общественных и внешних связей корреспонденту «URA.RU» прокомментировали, что аборигенов включают в состав делегаций Югры для подобных мероприятий на основании предложений общественных организаций КМНС. Как ранее сообщало «URA.RU», в Нью-Йорк из ХМАО ездила делегация, в состав которой вошли спикер Думы ХМАО Борис Хохряков, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ по УрФО Александр Новьюхов, оленеводы Любовь Казанжи и Валентин Тэвлин, а также сотрудник этнографического музея «Торум Маа» Вячеслав Кондин и советник вице-губернатора Югры Алексея Шипилова Сергей Тимошков.

Антон Степыгин
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