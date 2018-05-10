Украина может присвоить имущество российских компаний

Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект, который разрешает национализацию имущества российских компаний на территории страны. Автором инициативы стал депутат от «Блока Петра Порошенко» и бывший министр юстиции Роман Зварыч.
Одной из целей законопроекта является «введение секторальных (без определения круга лиц) санкций по запрету хозяйственной деятельности и передачи в собственность Украине имущества государства-агрессора или юридического или физического лица, которые нарушили права и интересы Украины», цитирует документ агентство RNS. Инициатива уже направлена на рассмотрение комитета Рады.
Отметим, что в 2015 году законопроект о национализации имущества России как «страны-агрессора» был отклонен Верховной Радой. Причем против выступила фракция «Блок Петра Порошенко», потому нужного количества голосов законопроект не набрал.