Ревизоры челябинского генерала обезглавили полицию Златоуста

Начальник ОМВД Златоуста Андрей Таможников 10 мая, в четверг, ушел в отпуск, из которого не вернется, сообщили «URA.RU» собственные источники. И.о. начальника ОМВД стал руководитель ГИБДД Златоуста Сергей Паутов.
По информации источника издания, будущая отставка Таможникова связана с проверкой, которую проводит служба безопасности полицейского главка региона. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили, что Паутов сейчас руководит ОМВД, но от дальнейших комментариев воздержались. По данным «URA.RU», также отстранен от работы заместитель Таможникова, начальник полиции города Олег Титков.
С апреля полицию Златоуста проверяла служба безопасности ГУ МВД по региону. Поводом для проверки стали возможные финансовые нарушения, связанные с выплатой премий, а также с другими злоупотреблениями. «Факт проверки подтверждаем», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Из-за этого никого из других заместителей не поставили на пост временного руководителя.
Напомним, Андрей Таможников возглавил ОМВД Златоуста в 2015 году. В этой должности он сменил полковника Александра Митрохина.