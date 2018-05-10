19:52 10 мая 2018 0

Девушка впервые в жизни полетела на рейсовом самолете Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дочь российского предпринимателя, одного из крупнейших застройщиков Москвы Александра Чигиринского, 17-летняя Ирина, рассказала об испытанном в юности стрессе. В 14 лет девушке впервые пришлось пересесть с папиного частного самолета на обычный рейсовый. Ирина призналась, что никогда в жизни «больше так не рисковала».

«Я захожу и вижу, что там дофига людей. Говорю стюардессе: „А что, эти люди все с нами полетят?“ Я на стрессе», — передает слова Чигиринской портал Super. Кроме того, девушка вспомнила и об «испытаниях» своего брата, которому пришлось работать дворником в поселке на Рублевке по настоянию отца. Теперь он стал владельцем одной из крупнейших компаний по переработке мусора.

Ранее стало известно, что девушка планирует свадьбу. Под венец невеста пойдет в платье за 14 млн рублей. Автором наряда станет известный дизайнер, который одевал Анджелину Джоли, Бейонсе, Тейлор Свифт и Дженифер Лопез.