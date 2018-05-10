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10 мая 2018
19:52  10 мая 2018 0

Дочь олигарха испытала стресс после полета на обычном самолете. «Эти люди с нами полетят?» ВИДЕО

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, салон самолета
Девушка впервые в жизни полетела на рейсовом самолетеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дочь российского предпринимателя, одного из крупнейших застройщиков Москвы Александра Чигиринского, 17-летняя Ирина, рассказала об испытанном в юности стрессе. В 14 лет девушке впервые пришлось пересесть с папиного частного самолета на обычный рейсовый. Ирина призналась, что никогда в жизни «больше так не рисковала».

«Я захожу и вижу, что там дофига людей. Говорю стюардессе: „А что, эти люди все с нами полетят?“ Я на стрессе», — передает слова Чигиринской портал Super. Кроме того, девушка вспомнила и об «испытаниях» своего брата, которому пришлось работать дворником в поселке на Рублевке по настоянию отца. Теперь он стал владельцем одной из крупнейших компаний по переработке мусора.

Ранее стало известно, что девушка планирует свадьбу. Под венец невеста пойдет в платье за 14 млн рублей. Автором наряда станет известный дизайнер, который одевал Анджелину Джоли, Бейонсе, Тейлор Свифт и Дженифер Лопез.

Павел Маркуш
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