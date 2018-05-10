Из шахты «Распадская» в Кемеровской области из-за пожара эвакуируют шахтеров

21:09 10 мая 2018 0

В 2010 году в шахте произошла трагедия — тогда погиб 91 человек Фото: wikipedia.org

На шахте «Распадская» в Кемеровской области произошло короткое замыкание и задымление. Часть шахтеров уже эвакуировали.

Задымление в шахте было вызвано коротким замыканием, сообщает Nation News. По данным издания, пожара не произошло. С участка, на котором произошел инцидент, шахтеров эвакуировали. 40 из 185 горняков уже поднялись на поверхность, угрозы для жизни остальных нет.

Напомним, в 2010 году на шахте «Распадская» произошло два взрыва метана, в результате чего погиб 91 человек. Тела 11 горняков так и не нашли. Шахта вновь начала работу только в 2014 году.