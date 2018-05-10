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10 мая 2018
22:26  10 мая 2018 1

Бузову уличили в подражании Волочковой. «Шпагат на пляжу будет?» ФОТО

Бузова поделилась фотографиями с курортаФото: Ольга Бузова, Instagram

Поклонники певицы и телеведущей Ольги Бузовой устроили бурное обсуждение ее новых фотографий, опубликованных в соцсетях. Подписчики певицы считают, что ее последние снимки в стиле скандально известной балерины Анастасии Волочковой демонстрируют недостатки ее фигуры.

На своей странице в Instagram Бузова поделилась фотографиями с курорта, на которых она позирует в купальнике и с букетом цветов в руках. «Новый день и новый букет белых роз», — написала певица. Некоторые подписчики знаменитости заметили, что в таком амплуа она очень похожа на балерину Анастасию Волочкову. Бурную дискуссию вызвала фигура Бузовой — многие отметили ее излишнюю худобу и раскритиковали размер груди.

«Волочкова укусила что ли? Шпагат на пляжу будет?», «О, Волочкова пробивается?», «Сделай себе грудь, Оля!», «На кой-ляд тебе купальник? Там же тишина и сплошной горизонт», — комментируют подписчики. Однако критикам певицы периодически отвечают те, кто считает ее пропорции вполне нормальными. «Можно подумать, что по улице одни Саманты Фокс и Памелы Андерсон ходят. Идут все сисястые такие. Смех. Да полно вокруг девушек с такой грудью, как у Бузовой», — отметила одна из подписчиц.

Софья Стеклова
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