МЧС кардинально изменит принципы проверки торговых центров после страшного пожара в «Зимней вишне»

Специалисты из МЧС подготовили законопроект, который изменит правила проведения проверок пожарной безопасности ТРЦ и других крупных объектов общественного пользования. Об этом сообщил главный государственный инспектор России по пожарному надзору Ринат Еникеев.
Госпожнадзор настаивает на том, чтобы проверки осуществлялись без предупреждения. Плановые проверки должны проходить не реже одного раза в два года, а противопожарные учения на объектах — ежеквартально, сообщает RT. Кроме того, ведомство хочет вернуть себе право на выдачу разрешений на строительство.
К таким выводам в МЧС пришли после масштабной проверки российских торговых центров, начатой после трагедии в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», где погибли 60 человек. Как пишет «Национальная служба новостей», по результатам инспекции в регионах было выявлено порядка 570 центров, которые нужно перестроить, чтобы обеспечить безопасность людей.