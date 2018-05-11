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11 мая 2018
10:33  11 мая 2018 1

Молодая жена 87-летнего актера Краско изменяла мужу и закатывала ему истерики. ВИДЕО

Неравный брак постоянно обсуждают в ток-шоуФОТО: Наталья Краско, Instagram

Бывшая свекровь Натальи Краско — Татьяна Шевель рассказала о тайном прошлом актрисы. Молодой жене Ивана Краско припомнили распутство и скверный характер.

В эфире программы «Пусть говорят» мать бывшего мужа Натальи Романа Шевель — Татьяна — заявила, что ее невестка сама разрушила свой предыдущий брак. Выскочив в 19 лет замуж, Наталья постоянно устраивала Роману истерики, ревновала мужа и изменяла ему. «Наташа стала гулять, это правда», — пояснила Татьяна.

В ответ Наталья назвала женщину алкоголичкой и лгуньей. «Не надо врать, иначе буду говорить то, за что мне будет стыдно», — заявила Краско. Она вспомнила ужасные условия жизни с первым мужем и свекровью в однокомнатной квартире в Санкт- Петербурге. «Там стоял один диван, второй диван, стол и стенка, и вы, Татьяна Геннадьевна, говорили, что я уродка даже со спины», — обиженно сказала она.

Три года назад Наталья вышла замуж второй раз — за народного артиста Ивана Краско. Многие с недоверием относились к браку из-за колоссальной разницы в возрасте супругов — 60 лет. Недавно пожилой Краско в эфире ток-шоу поссорился с молодой женой и заговорил о разводе.

Виктор Жуков
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