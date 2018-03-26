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26 марта 2018
25 марта 2018
08:12  26 марта 2018 4

Пожилой Краско заговорил о разводе. Актера разочаровало поведение молодой жены

Пара заключила брак в 2015 годуФОТО: Наталья Шевель, Instagram

Российский актер Иван Краско, женатый на Наталье Шевель, которая моложе его на 60 лет, заявил о возможности расторжения своего брака. Супруги повздорили в эфире «Первого канала».

На передаче «На самом деле» 27-летняя Шевель усомнилась в том, что 87-летний Краско является отцом двоих сыновей, которые были рождены в его предыдущем браке. Однако тест ДНК подтвердил, что старший сын Краско- Иван однозначно является ему родным. Поведение молодой жены повергло актера в шок. Он отметил, что «не ожидал такого выпада в свой адрес» и официально заявил, что не исключает развода.

Напомним, советский и российский актер театра и кино Иван Краско (Бахвалов) расписался с Натальей в 2015 году. Затем он признавался, что счастлив в браке с Шевель и единственное, что его огорчает — отсутствие совместных детей. У Ивана Краско пятеро детей от разных жен, есть внуки и даже правнук.

Наталья Михалева
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