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11 мая 2018
10:59  11 мая 2018 0

На дне Марианской впадины нашли пластиковый пакет

Такой мусор грозит экологической катастрофойФОТО: JAMSTEC

На дне Марианского желоба японские исследователи обнаружили пластиковую упаковку. Экологи считают, что находка показывает катастрофический масштаб загрязнения Мирового океана. Об этом пишет журнал Marine Policy.

На глубине свыше 10 км ученые нашли микропластик от одноразовых упаковок. По данным исследователей, пластик составляет более половины объема мусора, которым человечество засоряет океаны Земли. На втором месте изделия из металла.

«Это вопрос культуры. Если мы не изменим культуру отношения к мусору, который сами же производим, то рискуем серьезным регрессом окружающей среды», — прокомментировал «Национальной службе новостей» находку коллег руководитель экспедиции Института океанологии РАН Михаил Флинт.

22 апреля научно-исследовательское судно «Сянъянхун 18» завершило миссию в Марианской впадине. За месяц работы специалисты совершили 18 погружений, уточняет телеканал 360.

Наталья Михалева
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