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11 мая 2018
12:28  11 мая 2018 3

В соцсетях раскритиковали Самойлову за провал на «Евровидении». «Слова забыла, мимо микрофона пела»

Комментаторы указали на отсутствие голоса у певицы, слабое выступление и неудачный выбор песниeurovisionary.com

Пользователи социальных сетей активно обсуждают полуфинал международного конкурса «Евровидение-2018», на котором выступила певица Юлия Самойлова, представляющая Россию. Артистка по результатам голосования не набрала нужного количества голосов, чтобы пройти в решающий этап песенного состязания. Комментаторы указывают не только на отсутствие вокальных данных у артистки, но также и на то, что ее выступление было просто «жутким».

Часть пользователей раскритиковала Самойлову за плохое пение: «Если честно, то справедливо — домой. Не может она петь», «Объективно самое плохое выступление, к сожалению», «А разве она пела? Там и голоса не слышно было, итог — домой», «Слабый голос, слабое исполнение». Другая часть пользователей Сети уверена, что за неудачу следует винить выбор песни: «Если честно, песня ужасно заунывная», «Песня так себе», «Песня была — отстой, если б была нормальная песня, то прошла бы». Кроме того, комментаторы указали на слабое выступление артистки: «Потерянная какая-то она была, слова забыла, мимо микрофона пела — заслуженный пролет», «Все фото (с конкурса — прим. ред.) жуткие, как и само выступление», «Хотя бы в финале краснеть не придется за „певицу“».

Напомним, финал конкурса «Евровидение-2018» состоится 12 мая в Лиссабоне, столице Португалии. В разговоре с «URA.RU» музыкальные критики указали, что отправлять Самойлову на международное песенное соревнование было ошибкой. Так, композитор Юрий Лоза указал, что мы на этом мероприятии «предстаем в роли бездарей, которые умеют только пилить бабло и качать нефть».

Иван Шестак
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