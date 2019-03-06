Мэрия Салехарда решит судьбу проблемного дома, где живут 12 семей

В совещании примут участие работники администрации и курирующие данное направление структурные подразделения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники администрации Салехарда на рабочем совещании рассмотрят проблему жителей дома №12 по улице Мира, которые пожаловались «URA.RU» на тяжелые жилищные условия. Об этом агентству сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«В 16:00 мы планируем провести рабочее совещание. В нем примут участие работники администрации и курирующие данное направление структурные подразделения. На совещании поднимем этот вопрос и будем понимать, что должен округ сделать для этих людей, и что обязан сделать город», — заявил руководитель пресс-службы Евгений Баяндин.

Также в горадминистрации уточнили, что о проблемах дома им давно известно. «Люди уже обращались в администрацию. Им было сказано, что данный дом поставлен в очередь на 2023 год на признание аварийным. Дано было пояснение: в случае, если вы хотите ускорить, вы можете сами инициировать, создать комиссию по признанию дома аварийным. У нас есть определенная очередность, если мы переключимся на них, то будут страдать другие, мы пожертвуем теми, кто стоял ближе в очереди», — сообщили в мэрии.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 12 семей в центре Салехарда живут в трудных условиях. Ямальцы жалуются на плесень, трещины в стенах, наледь в квартирах и крыс в доме.