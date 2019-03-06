Медведев вспомнил случай с «окриком из американского посольства» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посоветовал «клерку» из посольства США учить азы дипломатии на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Российский премьер вспомнил «некий окрик из американского посольства» и прокомментировал его.

«Я не знаю, кто это сказал, не помню, естественно, фамилию клерка, но в любом случае хочу отметить следующее: такому человеку нужно достать самый простой учебник по международному публичному праву», — цитирует телеканал «ТВЦ» Медведева. По его словам, человеку, работающему в дипломатических кругах, следует выучить понятие государственного суверенитета. Премьер-министр РФ добавил, что суверенитет страны — это верховенство государственной власти внутри державы, а независимость власти — вне ее.

Накануне визита российского премьера посольство США в Люксембурге напомнило в специальном заявлении, что Люксембург дважды был в той же ситуации, что и Крым, — «оккупирован более крупным соседним государством». В сообщении говорилось, что поэтому Люксембург может убедить Москву изменить политику в отношении полуострова.

5 марта Медведев впервые прибыл в Люксембург, напоминает агентство Nation News. Вместе с главой люксембургского правительства он планирует обсудить двустороннее сотрудничество и обстановку в Европе.