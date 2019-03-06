Список попадающих под «налог на роскошь» автомобилей расширили

Сейчас в списке автомобилей, попадающих под «налог на роскошь», значится 1193 модели Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Министерство промышленности и торговли РФ расширило список автомобилей, попадающих под так называемый «налог на роскошь». Речь идёт об автомобилях стоимостью от трех миллионов рублей, владельцы которых должны платить транспортный налог с учётом повышающего коэффициента. Ранее в списке фигурировали 1040 моделей, сейчас их количество возросло до 1193.

«Для авто за 3-5 млн рублей не старше одного года предусмотрен коэффициент 1,5», — пишет RT. Уточняется, что для автомобилей возрастом один-два года коэффициент умножается на 1,3, а возрастом два-три года — на 1,1.

Всего в разделе автомобилей стоимостью от трех до пяти миллионов рублей представлены 576 моделей. В перечень попали люксовые модели Audi, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Infiniti и других марок.

Ранее исследование ВЦИОМ показало, что каждый четвертый российский автомобилист готов отказаться от частого использования своего транспортного средства. Причиной чаще всего выступают высокие цены на бензин и обслуживание машины.