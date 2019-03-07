Алмазный миллиардер умер на столе хирурга во время операции по увеличению полового органа

Во время операции у миллиардера остановилось сердце Фото: Pixabay.com

Алмазный миллиардер, 65-летний Эхуд Ланиадо, умер во время эстетической операции по увеличению пениса. Сердце мужчины не выдержало и остановилось, когда ему ввели инъекции в гениталии.

Как пишет пишет Daily Mail, Ланиадо сильно комплектовал из-за своего маленького роста. «Он переставал думать о росте лишь на то время, пока бухгалтер по его просьбе зачитывал информацию о его банковском счете, что происходило много раз в день», — рассказывал изданию приятель покойного.

Операция по увеличению полового органа проводилась в престижной французской клинике. После остановки сердца медики пытались реанимировать 65-летнего миллиардера, но не смогли ему помочь, пишет «Лента.ру».

Компания Omega Diamonds, основанная Ланиадо заявила, что миллиардер будет похоронен на родине, в Израиле.

Эхуд Ланиадо считался одним из крупнейших экспертов по оценке неограненных алмазов. Три года назад он продал на аукционе редкий бриллиант «Голубая луна Жозефины». Камень купили за 48,4 миллиона долларов. Ранее Ланиадо и его делового партнера обвинили в уклонении от уплаты налогов. Миллиардер владел самым дорогим пентхаусом в Монако стоимостью примерно 2,6 миллиарда рублей, а также домом в шикарном пригороде Лос-Анджелеса Бель-Эйре.