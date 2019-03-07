«Единая Россия» извинилась за депутата, обозвавшего пенсионеров «тунеядцами и алкоголиками»

Евгению Ревенко пришлось оправдываться за слова однопартийца Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В партии «Единая Россия» извинились перед пенсионерами за слова депутата Волгоградской областной Думы Гасана Набиева, который назвал малоимущих получателей пенсии «тунеядцами и алкоголиками». Как подчеркнул замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, заявление депутата выражает исключительно его личное мнение.

По мнению Ревенко, слова депутата вызывают «оторопь и возмущение» и не имеют ничего общего с позицией партии. «Одной только фразой волгоградский депутат унизил многих наших сограждан, которые всю свою жизнь честно и добросовестно трудились. Мы рассмотрим вопрос о высказываниях волгоградского депутата на ближайшем заседании комиссии по этике», — заявил Ревенко, его слова опубликованы на официальном сайте партии.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев считает, что на заседании необходимо поставить вопрос о пребывании депутата в рядах партии.

Во время заседания Думы, на котором рассматривался вопрос по поддержке федерального законопроекта об индексации пенсий сверх прожиточного минимума, депутат-единорос Гасан Набиев заявил, что минимальную пенсию получают лишь тунеядцы и люди с алкогольной зависимостью.