В новейшем российском танке «Армата» появился туалет

В новейшем отечественном танке «Армата», созданном на Урале, появился туалет. Танк стал первой российской боевой машиной с санузлом.
«В танках, созданных на платформе „Армата“, конструкторам удалось оборудовать санузлы», — уточняет News.ru со ссылкой на заявление директора по качеству Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Ильи Баранова. Он объяснил, что танкисты проводят очень много времени в боевой машине и потому отсутствие туалета становится проблемой.
«Вода и сухой паек в танке есть, но все остальное, извините, не предусмотрено», — признал Баранов. Он отметил, что данную проблему «удалось решить только в машинах на платформе „Армата“». Их боевая платформа позволяет изменить конструкцию и добавить санузел.
Танк Т-14 «Армата» разработали на «Уралвагонзаводе». Боевая машина неоднократно получала высокие оценки у западных экспертов. Российские специалисты также признают, что в мире нет танков, которые могли бы сравниться с «Арматой», напоминает «Национальная служба новостей».