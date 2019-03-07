В новейшем российском танке «Армата» появился туалет

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
07 марта 2019 в 12:12
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RAE-2015. Online. Нижний Тагил, охрана, танк, армата
Это первый российский танк с санузломФото: Александр Мамаев © URA.RU

В новейшем отечественном танке «Армата», созданном на Урале, появился туалет. Танк стал первой российской боевой машиной с санузлом.

«В танках, созданных на платформе „Армата“, конструкторам удалось оборудовать санузлы», — уточняет News.ru со ссылкой на заявление директора по качеству Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Ильи Баранова. Он объяснил, что танкисты проводят очень много времени в боевой машине и потому отсутствие туалета становится проблемой.

«Вода и сухой паек в танке есть, но все остальное, извините, не предусмотрено», — признал Баранов. Он отметил, что данную проблему «удалось решить только в машинах на платформе „Армата“». Их боевая платформа позволяет изменить конструкцию и добавить санузел.

Танк Т-14 «Армата» разработали на «Уралвагонзаводе». Боевая машина неоднократно получала высокие оценки у западных экспертов. Российские специалисты также признают, что в мире нет танков, которые могли бы сравниться с «Арматой», напоминает «Национальная служба новостей».

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