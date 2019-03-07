Поклонская собрала компромат на российских политиков

Экс-глава комиссии по контролю за доходами считает, что сейчас самое время рассказать о собранных кейсах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Государственной Думы РФ от Республики Крым Наталья Поклонская владеет компроматом на коллег по парламенту. Об этом экс-прокурор Крыма рассказала в изданной автобиографической книге «Крымская весна: до и после. История из первых уст».

По словам Поклонской, материал был собран в период, когда она работала в думской комиссии по контролю за доходами депутатов. Фамилии тех, кто оказался в ее поле зрения, экс-председатель комиссии, не раскрывает, однако пишет, что сейчас «самое время сказать о самих этих материалах», передает РИА «Новости».

Речь идет о нескольких кейсах, сообщает телеканал 360. В первом случае один из депутатов имел аффилированную связь с жилищно-коммунальными организациями, которые завышали тарифы для населения, заработав на этом 1,5 млрд рублей. Поклонская считает, что политик обманул избирателей.

Во втором случае найдены доказательства того, что один из депутатов входит в управление юридических лиц, зарегистрированных за рубежом, во Франции и Финляндии. Еще один эпизод связан с тем, что компания матери одного из народных избранников получила более миллиарда рублей из бюджета в той же сфере деятельности, в которой осуществляет законодательное регулирование возглавляемый сыном комитет Госдумы.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что думский комитет по регламенту объединил комиссию по контролю за доходами с комиссией по этике. После этого Поклонская стала депутатом без должности в парламенте.

Книга «Крымская весна» была написана депутатом совместно с мужем Иваном Соловьевым, напоминает агентство Nation News. Издание включает личные фотографии из семейного архива и эксклюзивные воспоминания. Первая презентация книги уже прошла в Москве 5 марта. Вторая пройдет на следующей неделе, 10 марта, в Ливадийском дворце, в Крыму.