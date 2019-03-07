Абрамович продал свою долю в «Первом канале»

Миллиардер владел 20% акций канала Фото: личная страница Романа Абрамовича в Facebook

Российский миллиардер Роман Абрамович продал банку ВТБ свою долю акций «Первого канала». О сделке пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

«„ВТБ Капитал“ приобрел 20% акций АО „Первый канал“ у компании „ОРТ-КБ“ [принадлежит Абрамовичу]», — уточнили источники издания. О сделке якобы планируется объявить в ближайшее время. Сумма сделки не сообщается.

Ранее Абрамовичу пришлось продать 4% акций «Первого канала». Олигарху пришлось избавиться от части акций из-за получения израильского паспорта. А до этого бизнесмен задумался о продаже легендарного английского футбольного клуба «Челси».

49% акций «Общественного российского телевидения — ОРТ», напомним, Абрамович купил за 150 млн долларов еще в начале 2000-х у бизнесмена Бориса Березовского. В 2010 году доля в 25% была продана олигархом «Национальной Медиа Группе» за 145 млн долларов.