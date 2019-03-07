Перед Ларисой Галченко поставили новые задачи Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Кадровые перестановки, произошедшие в правительстве Курганской области 7 марта, стали главной темой для обсуждения в зауральской политтусовке. Собеседники «URA.RU» считают, что назначения экс-силовика Андрея Саркисова и юриста Ларисы Галченко говорят о желании врио губернатора региона Вадима Шумкова усилить проблемные направления работы.

«Я считаю, что это системная кадровая работа. Она подтверждает, что Шумков старается выстроить более четкую управляемую систему», — заявил «URA.RU» политолог Алексей Орлов. По его словам, это в очередной раз доказывает намерения главы региона «искоренить застарелые проблемы» и заставить работать «ржавую систему управления». Свою позицию эксперт подкрепил тем фактом, что Саркисов, ранее работавший в полпредстве УрФО, связан с силовыми и контролирующими органами: «Его назначение в департамент природных ресурсов — это именно усиление контрольных функций и наведение порядка».

Отставку директора департамента имущественных и земельных отношений Михаила Герштанского политолог связал с проблемами на госпредприятиях, принадлежащих властям региона. В качестве примера он привел «Лен Зауралья» и «Курорты Зауралья». Новые назначения, по словам Орлова, означают, что врио губернатора решил переориентировать работу департамента и попробовать разобраться в этих проблемах. «Я думаю, Герштанский просто не справился в срок с поставленной перед ним задачей», — добавил политолог.

Назначение Галченко на освободившееся после отставки Герштанского место подтверждает эту позицию, считает источник «URA.RU», близкий к областному правительству: «Она успела проявить себя как ответственный руководитель в департаменте природных ресурсов, теперь ее назначили на другой проблемный участок». Собеседники агентства в правительстве региона сходятся во мнении, что назначение Саркисова и Галченко можно назвать неофициальным повышением в должности. «Это как минимум не понижение», — согласен Орлов.