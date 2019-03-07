Источник: на Урале уволят двух чиновников федерального ведомства

11 марта будут уволены главы ямальского и югорского управлений Росприроднадзора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главы ямальского и югорского управлений Росприроднадзора будут уволены 11 марта со своих должностей. Об этом «URA.RU» сообщили источники в ведомстве.

«11 марта пройдет коллегия, по итогам которой ожидаются увольнения руководителей управлений ЯНАО и ХМАО Сергея Попова и Александра Федяева соответственно. Официальных комментариев от ведомства не будет», — сообщил источник. Назвать имена преемников собеседник также не смог.

Источники в региональном управлении Росприроднадзора ХМАО сообщают, что об отставке руководителя до сегодняшнего дня не слышали. «Александр Федяев был назначен на должность врио руководителя ведомства только в ноябре прошлого года. Нельзя назвать его отставку прогнозируемой. Возможно, его отставка связана с косяками еще прежнего руководителя ведомства», — резюмирует инсайдер.

Получить комментарий в пресс-службе Росприроднадзора ХМАО и у руководителя ямальского управления Сергея Попова на момент публикации материала не удалось. Телефон ведомства недоступен для звонов агентства, а Сергей Попов отказался разговаривать с корреспондентом «URA.RU».

Напомним, в ноябре 2018 года Федяев сменил в должности руководителя ведомства Вадима Скворцова. Сам Скворцов был назначен временным руководителем регионального Росприроднадзора в апреле 2018 года. Его предшественник Роман Мишенин был уволен главой Минприроды России Сергеем Донским. Министра не удовлетворил финансовый аудит югорского отделения за 2017 год, который показал низкую эффективность организации.

В свою очередь, глава ямальского Росприроднадзора Сергей Попов в сентябре 2018 года получил выговор от министра природных ресурсов России Дмитрия Кобылкина. После этого руководитель ямальского управления написал заявление по собственному желанию с открытой датой.