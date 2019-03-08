Переход на феминитивы (даже однодневный) беспрецедентен для российских СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сегодня, поздравляя всех читательниц «URA.RU» с Международным женским днем, наше агентство будет использовать в своих материалах феминитивы — слова женского рода, которые аналогичны мужским понятиям. Многие из них давно прижились в русском языке («учительница», «медсестра», «актриса», «певица»).

В то же время «автор», «водитель», «психолог», «президент» и многие другие не имеют устоявшейся женской вариации. Хуже того: есть случаи использования феминитивов для демонстрации унизительного отношения. Долгие годы мужчины бросали в адрес наших коллег — «репортерша», сейчас все чаще удается услышать — «репортерка». Уважая право женщин определять вид своей деятельности существительным женского рода, стоит говорить «губернаторка Югры Наталья Комарова». Но попробуйте написать такое в СМИ — вызовете вал негативных сообщений.

Урал гордится своей губернаторкой — Натальей Комаровой. Она возглавляет Югру Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Критики указывают на то, что русский язык пытаются изменить насильственно, а некоторые феминитивы и вовсе звучат пренебрежительно и унижают женщин: например, слово «врачиха». Сторонники феминитивов утверждают, что использование слов с гендерными суффиксами позволяет женщине заявить о себе в публичном пространстве.

Использование феминитивов стало символом борьбы за права женщин. В России гордятся тем, что мы были одной из первых стран в мире, где женщинам еще в начале XX века дали существенные гражданские права, в том числе и право голосовать, что в XIX веке казалось невозможным. Сегодняшний праздник — одно из напоминаний о том, что еще совсем недавно гендерные различия предопределяли судьбы.

Но нельзя забывать о том, что даже в 2019 году есть случаи домашнего насилия, пещерного отношения к женщине, как к человеку, который из-за предрассудков не может быть руководителем или брать на себя ответственность.

В своей ежедневной работе мы стараемся бороться со случаями унижения по гендерным причинам, предавая их огласке. 8 марта — используя в своих материалах феминитивы — мы хотим обратить внимание аудитории на существование случаев гендерного неравенства и необходимости совместной борьбы с условностями прошлого тысячелетия.

С праздником!