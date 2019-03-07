Бывший зампредседателя Центробанка Александр Торшин удивился, что шарпеи попали в список потенциально опасных собак, который составило Министерство внутренних дел РФ. «Не собака — „валенок“», — прокомментировал он новость в Twitter. Также Торшин отметил, что собаки этой породы будут выглядеть забавно в намордниках.
«Сегодня узнал, что Шарпеи занесены в Реестр МВД потенциально опасных собак На фото — Викентий. Не собака — „валенок“! В наморднике будет выглядеть забавно!» — написал экс-зампред ЦБ.
Некоторых пользователей список опасных собак удивил так же, как Александра Торшина. «Интересно, список потенциально опасных пород людей не хотят опубликовать? Опасных людей по жизни больше, чем собак. Про них сколько кодексов написано», — иронизирует @Vladimi82222415. Другие решили, что МВД составило реестр не зря. «Не все представители породы агрессивны, но генетически предрасположены», — высказалась @ElenaZev.
Ранее «URA.RU» сообщало, что министерство внутренних дел РФ составило список потенциально опасных пород собак в дополнение к закону об ответственном обращении с животными. В перечень вошли 69 пород, среди них шарпеи, мастифы, бультерьеры, стаффордширские терьеры, американские и бразильские бульдоги, восточно-европейские, немецкие, кавказские и южнорусские овчарки, питбультерьеры, доберманы, ротвейлеры и другие.