Власти США обвинили Гульнару Каримову и экс-главу «дочки» МТС во взятках на 865 млн долларов

Генпрокуратура США выступила с обвинениями во взяточничестве и отмывании денег Фото: unsplash.com © URA.RU

Дочь экс-президента Узбекистана Ислама Каримова — Гульнару, а также бывшего главу дочерней компании МТС в стране — ООО «Уздунробита» — Бехзода Ахмедова обвинили во взяточничестве и отмывании денег на 865 млн долларов. Об этом сообщила прокуратура Нью-Йорка.

Речь, как пишет РБК, идет о коррупционном деле на телекоммуникационном рынке Узбекистана. Расследованием занимается Минюст США и комиссия по ценным бумагам и биржам. Фигурируют в нем компании МТС, Veon (владеет российским «ВымпелКомом»), а также шведская Telia Company AB. Все указанные организации торговались на фондовых биржах Соединенных Штатов, после чего их заподозрили в коррупционных выплатах структурам, связанным с Каримовой.

По словам помощника генерального прокурора Брайана Бенчковски, в начале 2000-х Ахмедов по договоренности с Каримовой должен был добиться взяток от телекоммуникационных компаний, которые пытались выйти на рынок Узбекистана. Дочь экс-президента якобы должна была использовать свое влияние на власти, чтобы помочь компаниям получить выгодные предложения. Позже полученные деньги (более 865 млн долларов) отмывались через американскую финансовую систему.

Ранее, как напоминает RT, Гульнару Каримову перевели в колонию общего режима из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания (ограничение свободы). В 2017 году суд приговорил ее к 10 годам лишения свободы, но позже наказание заменили ограничением свободы на пять лет, которые она должна была провести по месту жительства её дочери в Ташкенте. Каримовой было запрещено покидать квартиру и пользоваться интернетом, однако она якобы неоднократно нарушала эти запреты.