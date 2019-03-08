Президент России поздравил соотечественниц с 8 Марта Фото: Сайт Президента России

Президент России Владимир Путин поздравил соотечественниц с 8 Марта. В своем послании глава государства призвал ценить и любить женщин «всегда, а не только по праздникам».

«Дорогие наши женщины! Поздравляю вас с Международным женским днем. С праздником, который все мы очень любим», — приводятся слова президента на официальном сайте Кремля. Путин отметил, что «душевная щедрость» представительниц прекрасного пола «поистине безгранична». «Трудно представить историю развития нашей страны без созидательного вклада великих российских женщин», — подчеркнул президент.

Путин также отметил, что сегодня девушкам «подвластны практически все профессиональные высоты». «Вы надежные сотрудники и ответственные руководители», — добавил президент. «Вы успеваете все — и на работе, и дома, и остаетесь красивыми, яркими, очаровательными», — признал глава государства.

Президент отметил, что «мужчинам, порой, непросто быть достойными» женщин. Он призвал соотечественников делать все, чтобы «женщины чувствовали сильное, надежное плечо» и знали, что их любят «всегда, а не только по праздникам», передает слова президента «Пятый канал».