07 марта 2019

Российским космическим туристам разрешат брать с собой домашних животных

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
08 марта 2019 в 11:02
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Выставка «Космос наш» в ИЗО. Екатеринбург, фарфор
Но только за дополнительную платуФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Космическим туристам, которые отправятся в полет на ракетах российской компании «КосмоКурс», разрешат брать с собой домашних животных. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал генеральный директор организации Павел Пушкин.

«Если турист летит всей семьей, то может взять с собой даже домашних животных», — объяснил Пушкин. Но отметил, что питомцев нужно будет «к чему-то привязать». «Хочешь индивидуальных условий — плати больше и выкупай место», — добавил глава Пушкин. Он добавил, что в космос могут отправиться и не знакомые друг другу люди. «Главное, чтобы участник полета не влиял на безопасность корабля и других членов экипажа», — пояснил Пушкин.

Издание уточняет, что «КосмоКурс» имеет лицензию Роскосмоса на деятельность в космосе. Компания будет отправлять туристов на высоту 200 километров в семиместной одноступенчатой возвращаемой ракете. Первый полет запланирован на 2025 год.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также раскрыл планы по развитию космического туризма в России. Он предложил отправлять состоятельных путешественников по «маршруту Гагарина», напоминает «Национальная служба новостей».

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